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Polis noktasına yıldırım düştü

Hakkari’de etkili olan yağışlarla birlikte polis noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2’si polis, 1'i güvenlik korucusu olmak üzere 3 kişi yaralandı

Polis noktasına yıldırım düştü

Hakkari’de etkili olan yağışlarla birlikte polis noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2’si polis, 1'i güvenlik korucusu olmak üzere 3 kişi yaralandı

04 Ekim 2017 Çarşamba 17:49
Polis noktasına yıldırım düştü
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HAKKARİ kent merkezinde aniden başlayan yağmur ve gök gürültüsü vatandaşları korkuttu. Gazi Mahallesi'nde bulunan ve kale 3 olarak tabir edilen polis kontrol noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2 polis memuru ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.  Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Yetkililer, yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
HakkariYıldırımGök Gürültüsü
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