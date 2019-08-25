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Polis merkezine el yapımı patlayıcı atıldı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Polis Merkezi Amirliği'ne el yapımı patlayıcı atıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı
GÜNDEM 25.08.2019, 16:00 25.08.2019, 16:01 Enes Subaşı
OLAY, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Polis Merkezi Amirliği önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından polis merkezi önüne el yapımı patlayıcı atıldı. Patlama sesini duyan vatandaşlar panik yaşarken, olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından bölge şerit çekilerek kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil çalışması yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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