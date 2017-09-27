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Polis-hırsız kovalamasında her iki araç da kaza yaptı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde hırsızlık şüphelisini takip eden sivil ekipler, şüpheli takip edildiğini anlayınca ormanlık alana kaçması sonrası iki araç da kaza yaptı, iki polis yaralandı. Şüpheli ise 20 metre uçuruma uçan araçtan çıkarak kayıplara karıştı

Polis-hırsız kovalamasında her iki araç da kaza yaptı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde hırsızlık şüphelisini takip eden sivil ekipler, şüpheli takip edildiğini anlayınca ormanlık alana kaçması sonrası iki araç da kaza yaptı, iki polis yaralandı. Şüpheli ise 20 metre uçuruma uçan araçtan çıkarak kayıplara karıştı

27 Eylül 2017 Çarşamba 08:05
Polis-hırsız kovalamasında her iki araç da kaza yaptı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler hırsızlık şüphelisi Ş.S.’nin kullandığı 48 ET 457 plakalı aracı takibe başladı. Menteşe ilçesinde başlayan takip sonrası takip edildiğini fark eden Ş.S., kaçmaya başladı. Muğla-Denizli karayolu üzerindeki Yaraş Mahallesi Soda mevkiine kaçan şüpheli, buradan ormanlık alana doğru kaçtı. Kendisini takip eden polis memurları Ş.Ç. ve Z.U. toprak patika yolda virajı alamayınca araç uçuruma yuvarlandı. Polis ekiplerinin kaza yaptığından haberiz olan şüpheli Ş.S. de 400 metre ileride keskin virajı alamayarak 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine polis, jandarma, 112 Ambulansı, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kaza kırım aracı sevk edildi. Araçta sıkışan polisler AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak Muğla Büyükşehir Belediyesi AKS aracı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Polislerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin bulunduğu araçta üç kişinin olduğu ve kaza sonrası kayıplara karıştığı öğrenildi. 20 metrelik uçurumdan sağ çıktığı öğrenilen şüphelinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.
Ş.S.’nin yapılan UYAP sorgusunda aranmadığı öğrenilirken, kaza yerinde Jandarma Trafik ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı. Kaza sonrası araçların havanın kararması nedeniyle sabah vinç yardımıyla çıkarılacağı öğrenildi. 

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MuğlaPolisHırsızHırsızlıkOrmanlık
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