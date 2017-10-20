Polis, aranan şahıslara göz açtırmıyor

EDİNİLEN bilgiye göre Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda mahkemelerce aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 54 kişi, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarılan 54 kişiden tutuklananlar cezaevine gönderildi.

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