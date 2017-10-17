Polis aracına bombalı saldırıya yayın yasağı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulundan ( RTÜK ), Mersin 'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiği duyuruldu. RTÜK'ün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğinin polis servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama-terör olayıyla ilgili kararıyla yayın yasağı getirildiği kaydedildi.

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