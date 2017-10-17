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Polis aracına bombalı saldırıya yayın yasağı

RTÜK, Mersin'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu

Polis aracına bombalı saldırıya yayın yasağı

RTÜK, Mersin'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu

17 Ekim 2017 Salı 21:13
Polis aracına bombalı saldırıya yayın yasağı
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), Mersin'de  polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yayın  yasağı getirildiği duyuruldu. 
 
RTÜK'ün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mersin 1. Sulh Ceza  Hakimliğinin polis servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama-terör  olayıyla ilgili kararıyla yayın yasağı getirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
RTÜKMersin
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