Polis aracı beton direğe çarptı: 1 şehit

UŞAK'TA polis aracı beton direğine çarptı.Bir polis şehit oldu. Kent merkezinden Uşak Havalimanı yönüne ilerleyen, polis memuru Ramazan Birgül idaresindeki resmi polis aracı, İzmir-Ankara karayolu havalimanı kavşağı yakınında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan polis memuru Arama Kurtarma Sağlık ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Birgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şehit polis memurunun havalimanında görevli olduğu belirtildi.

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