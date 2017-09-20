‘Polemiğin’ ardından ilk temas… Erdoğan, Macron ile görüştü

FRANSA'DA 14 Mayıs’ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz ay ülkesinde bir dergiye verdiği mülakatta, bir dünya liderinin hayatını anlatırken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ‘örnek’ vermişti. Dünya lideri olmanın göründüğü kadar ‘havalı’ olmadığını söyleyen Macron “Her 10 günde bir Erdoğan’la konuşmak zorunda olan benim” cümlesini telaffuz etmişti.

Erdoğan da mevkidaşının bu sözlerini “Doğrusu ben tabii ne demek istediğini çözme noktasında değilim. Onu Sayın Macron'dan öğrenmek lazım. Görüşme talebinde bulundukları takdirde ben görüşme talebini reddetmem. Dostları çoğaltmak isterim. Ben o dergiye verileni de bir olumsuzluk değil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşmenin bir artı değer olduğunu düşünüyorum.” şeklinde değerlendirmişti.

İşte karşılıklı bu açıklamaların ardından iki isim arasındaki ilk görüşme dün gerçekleşti.

FOTO:Cumhurbaşkanlığı

İLK GÖRÜŞTÜĞÜ İSİM MACRON OLDU

Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasında liderlerin ikili görüşmeleri için ayrılan bölümde, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

FOTO:Reuters

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Görüşmede geçtiğimiz ay yaşanan polemiğin gündeme gelip gelmediği ise henüz bilinmiyor.