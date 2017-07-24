Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Plakalarla ilgili bir uyarı daha! Para ve hapis cezası verilecek

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, OHAL kapsamında artık sahte plaka basan, satan, ikiz plaka veya sahte plaka takanlara birçok idari para cezası ve hapis cezası uygulanmaya başlandığını belirtti

Plakalarla ilgili bir uyarı daha! Para ve hapis cezası verilecek

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, OHAL kapsamında artık sahte plaka basan, satan, ikiz plaka veya sahte plaka takanlara birçok idari para cezası ve hapis cezası uygulanmaya başlandığını belirtti

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:08
Plakalarla ilgili bir uyarı daha! Para ve hapis cezası verilecek
banner404

TÜRKİYE Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı  Fevzi Apaydın, OHAL kapsamında artık sahte plaka basan, satan, ikiz plaka veya sahte plaka takanlara birçok idari para cezası ve cezai müeyyideler uygulanmaya başlandığını belirterek, "Biz de devletimizin aldığı tedbirlere ek tedbir olsun diye mühürlerimizi darphanede hazırlattık." dedi.

3 TEMMUZ'DA UYGULAMAYA KONDU

Apaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren uygulamaya konulduğunu söyledi.

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan, plakadaki rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olmasının ağır kusurlu sayılacağını ifade eden Apaydın, plakaların tek tip olacağına işaret etti.

Apaydın, son zamanlarda gerek APP, gerek ikiz, gerekse harf ve grupları yönetmeliğine uymayan plakaların araçlara takılmaya başlandığını anımsatarak, sürücülerin plakalarını uygun olanlarla değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK

Sürücülerin yeni plaka düzenlemesine en hızlı şekilde geçmesi gerektiğini ifade eden Apaydın, "Son zamanlarda, terör, hırsızlık, gasp ve çeşitli ahlak dışı işlerde sahte mühürlenen ikiz plakalar kullanılmaya başlandı.  İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızla yaptığımız çalışmada, plaka eğer yönetmeliğe uygun değilse, muayeneden geçirilmeyerek ve birinci dereceden kusur sayılıyor." diye konuştu.

"YENİ MÜHÜRLER DARPHANE HAZIRLANDI"

Apaydın, sahte plakaların ortadan kalkması ve araç plakalarının tek tip olması amacıyla darphanede özel mühür hazırlattıklarını dile getirdi.

Mühür üretiminin 4-5 aydır devam ettiğini anlatan Apaydın, artık sahte mühürlenen plakaların kolaylıkla anlaşılabileceğini vurguladı.

"51 İLİMİZE DAĞITMAYA BAŞLADIK"

Darphanede basılan mühürlerin dağıtımına başladıklarına işaret eden Apaydın, şunları kaydetti:

"OHAL kapsamında artık sahte plaka basan, satan, ikiz plaka veya sahte plakayı takanlara birçok idari para cezası ve cezai müeyyideler uygulanmaya başlandı. Biz de devletimizin aldığı tedbirlere ek tedbir olsun diye mühürlerimizi darphanede hazırlattık. Mühür dağıtımda öncelikle büyük şehirleri ön plana aldık ve oradaki mühürler tamamlandıktan sonra diğer 51 ilimize dağıtmaya başladık. Emniyet müdürlüklerine bundan sonra yeni mühürlerin basılı olduğu plakaların geçerli olduğu yazılarımızı gönderiyoruz.Türkiye'de tek bir esas ve tek bir mühür olacak. Amacımız terörde kullanılan, suç unsurlarında kullanılan merdiven altında imal edilen plakaların önüne geçmek."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
plakalarla ilgili uyarı daha para hapis cezası verilecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim