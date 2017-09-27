Plaka hırsızları kamerada

OLAY, dün gece saat 03.00 sıralarında Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Aygül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece yarısı mahalleye gelen kimliği belirsiz 2 kişi, sokakta park halinde bulunan 3 aracın plakasını alıp kayıplara karıştı. Hırsızların plakayı çalarken gösterdikleri rahat tavırlar dikkat çekerken, plakaların neden çalındığını bilmeyen vatandaşlar da tedirgin oldu. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin araçların plakasını aldığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
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