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Plajlara kolay erişim için merdivenler yapıldı

Akçakoca Belediyesi tarafından ilçe plajlarının geneline yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Plajlara kolay erişim için merdivenler yapıldı

Akçakoca Belediyesi tarafından ilçe plajlarının geneline yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:03
Plajlara kolay erişim için merdivenler yapıldı
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ŞEHİR merkezindeki plajlarda temizlik ve cankurtaran hizmetlerinin yanı sıra, engelli vatandaşların da plajlara erişimi ve denize girme hakkından yararlanması için çeşitli projeler süratle hayata geçirildi. Belediye ekipleri, Edilli köyü sınırları dahilinde kalan köy plajında da vatandaşların denize erişim sorununu çözdü.Plajın Batı ve Doğu kesimlerine birer adet merdiven yerleştirildi.Akçakoca’nın en uzun plajları arasında yer alan Edilli köyü plajında, yol kotunun altında kalan plaja iniş ve çıkışlarda zorlanan tatilciler, Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kurdukları merdivenlerle bundan böyle rahatça denize gidebilecekler.Yol ve kumsal arasında belli aralıklarla yeni merdivenlerin de kurulacağını ve deniz keyfi yaşamak isteyen vatandaşların bundan sonra plaja iniş çıkışlarda sorun yaşamayacaklarını belirten Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “ Gelen yoğun talep üzerine Edilli plajımıza iniş sorununu çözdük. Kumsala yoldan rahat bir şekilde inişi sağlayacak ilk merdivenimizin montajı yapıldı. Önümüzdeki hafta diğer plajlarımızda iniş merdivenimizin montajı yapılıp vatandaşlarımızın hizmete sunulacaktır” diye ifade etti. 

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Anahtar Kelimeler:
PlajlarAkçakoca
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