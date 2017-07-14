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Plajdaki vatandaşların oynuyor zannettiği gencin cesedi sahile vurdu

Antalya’nın Kemer ilçesi sahilinde sabahın erken saatlerinde denize girdiği öğrenilen gencin cesedi sahile 5 metre uzakta bulundu. Görgü tanığı bir vatandaş, boğulan gencin denize dalıp çıktığını görmekle birlikte, oyun oynadığını zannedip yanından uzaklaştığını söyledi. Talihsiz gencin cesedi, Antalya’dan gelen Sahil Güvenlik Sualtı timi tarafından çıkarıldı

Plajdaki vatandaşların oynuyor zannettiği gencin cesedi sahile vurdu

Antalya’nın Kemer ilçesi sahilinde sabahın erken saatlerinde denize girdiği öğrenilen gencin cesedi sahile 5 metre uzakta bulundu. Görgü tanığı bir vatandaş, boğulan gencin denize dalıp çıktığını görmekle birlikte, oyun oynadığını zannedip yanından uzaklaştığını söyledi. Talihsiz gencin cesedi, Antalya’dan gelen Sahil Güvenlik Sualtı timi tarafından çıkarıldı

14 Temmuz 2017 Cuma 15:10
Plajdaki vatandaşların oynuyor zannettiği gencin cesedi sahile vurdu
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OLAY bugün Sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda güneşlenen tatilciler, sahile yakın noktada denizin dibinde bir ceset gördüğünü söyleyince, plaj görevlilerinden Hüseyin Yavuz denize girerek gösterilen noktayı kontrol etti. Yavuz, 2-3 metre derinlikte cesedi görünce durumu yetkililere haber verdi. Cesedin çıkarılması için Antalya’dan Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalgıç Timi çağrılırken, olay yerine gelen nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, cesedin dalgıç ekibi dışındaki kişilerce çıkarılmasının sakıncalı olabileceğini belirterek bazı vatandaşların cesedi çıkarma girişimlerine izin vermedi.

OYUN OYNUYOR ZANNETMİŞLER

Görgü tanığı Türkan Tarhan isimli vatandaş, boğulan gencin denize dalıp çıktığını görmekle birlikte, Oyun oynadığını düşündüğünü söyledi. Tarhan, "Son olarak ayaklarını havada gördüm, iki kez kafasını sokup çıkardı, Kafasını sağa sola salladı ve tekrar daldı. Çok hareketli olduğu için ben uzaklaştım. Daha sonra bir gencin boğulduğunu öğrendim. Çok üzgünüm boğulduğunu anlayamadım" diye konuştu.

ANTALYA’DAN DALGIÇ EKİBİ GELDİ

Antalya’dan gelen dalgıç ekibinin cesedi çıkarmasının ardından, kimliğinin tespiti için sahilde güneşlenen turistlere yanlarında bulunan kişilerden bir süredir geri dönmeyen olup olmadığı soruldu. O sırada ortaya çıkan Orhun Korgönül isimli kişi, boğulan kişiyi teşhis etti. Cesedin yakın arkadaşı 28 yaşındaki Çağrı Sandaloğlu’na ait olduğunu söyleyen genç, eşyalarının bulunduğu çantayı polise teslim etti. Korgönül, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Kemer’de bir eğlence mekanında çalıştığı belirlenen Çağrı Sandaloğlu’nun cesedi, Kemer Devlet Hastanesi morgunda adli tabip ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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