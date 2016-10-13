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PKK’ya Musul’da Haşdi Şabi maskesi

Bağdat yönetiminin Musul operasyonu öncesi kirli bir planı daha ortaya çıktı. İbadi hükümeti, desteklediği PKK’yı, Şii milis Haşdi Şabi maskesi altında Telafer’den Musul’a sokmak istiyor

PKK’ya Musul’da Haşdi Şabi maskesi

Bağdat yönetiminin Musul operasyonu öncesi kirli bir planı daha ortaya çıktı. İbadi hükümeti, desteklediği PKK’yı, Şii milis Haşdi Şabi maskesi altında Telafer’den Musul’a sokmak istiyor

13 Ekim 2016 Perşembe 10:13
PKK’ya Musul’da Haşdi Şabi maskesi
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YAKLAŞAN Musul operasyonu öncesi planlarını bozduğu için Türkiye’nin Başika’daki varlığından rahatsız olmaya başlayan Bağdat yönetiminin, terör örgütü PKK’yı Şii milis gücü Haşdi Şabi adı altında Musul operasyonuna dâhil etmek istediği öğrenildi. Bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre; PKK’ya bölgede sözde meşru bir zemin oluşturmak isteyen Irak, terör örgütünü DEAŞ’a karşı operasyonlarda kullanmak ve Musul çevresinde bir hakimiyet alanı oluşturmak istiyor. Bu plan doğrultusunda Şii milis gücü Haşdi Şabi’yi devreye sokan İbadi hükümeti, milisler üzerinden PKK’ya silah ve para yardımı sağlarken, Musul operasyonuna da tek bir çatıda girmelerini istiyor.

PARA VERİLDİ

PKK’nın Haşdi Şabi’ye dâhil edilme planına göre KCK Eş Başkanı Cemil Bayık geçen Mayıs ayında tam dört defa Şii milislerin komutanlarıyla bir araya geldi. Bu görüşmelerin ardından PKK’nın sözde komutanlarından Sait HASAN, “Haşdi Şabi’ye çalıştıklarını, Kürt bölgesine değil Bağdat’a bağlı olduklarını ve Musul operasyonu için 2 bin militanın Şii milislere verileceğini” açıkladı. Öte yandan Ehbar El Iraq ajansına konuşan Şengal’deki PKK’lı Egid Kelari, Temmuz ayında, Musul operasyonu için hazırlıkları tamamladıklarını açıkladı. Rudaw’ın haberine göre de o dönemde Bağdat hükümeti terör örgütüne para yardımı yapmaya başladı. BasNews’e konu hakkında bilgi veren bir kaynak, milisler PKK’ya Süleymaniye’den Şengal’a oluşturulan bir kanal üzerinden silah taşıyor.

IKBY KAYGILI

Kuzey Irak bölgesindeki yetkililere göre de bu tehlikeli planın hazırlıkları tamamlandı. Bağdat yönetimi Şengal’de silahlandırdığı PKK’yı Bağdat’ın çıkarları doğrultusunda Haşdi Şabi ile beraber Musul operasyonuna Telafer cephesinden dahil edecek.

İBADİ YALANA DOYMUYOR

Irak Başbakanı İbadi Ankara ziyareti sırasında Başika’da bir üs kurulması talebinde bulunduğunu Enformasyon Dairesinden yayımlandığı bir bildiri ile yalanladı. Bildiride, Ankara’dan böyle bir talepte bulunulmadığı iddia edildi. Oysa İbadi’nin Ankara’daki açıklamaları şöyle: “Türkiye’den güvenlik, istihbarat ve askeri alanlarda eğitim ve silah düzeyinde bu tür yardımların yapılmasını bekliyoruz”.

Kaynak: star

 
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Anahtar Kelimeler:
PKK’ya Musul’da Haşdi Şabi MaskesiBağdat Yönetimi
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