PKK'ya çağrı:

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la yaptıkları kritik toplantının ardından yaptığı açıklamada: ''PKK'yı silah bırakmak için olağanüstü kogreye çağırıyoruz'' dedi

BAŞBAKAN Yardımcısı Yalçın Akdoğan, 'Çözüm Süreci'ne ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde HDP heyeti ile bir araya geldi. HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan'ın silahlı mücadeleyi bırakma çağrısını açıkladı. Önder, Öcalan'ın, "Bu 30 yılık çatışma sürecini kalıcı barışa götürürken, demokratik bir çözümü ulaşmak temel hedefimizdir. Askeri müştereğin sağlandığı ilkelerde silahlı mücadeleyi bırakma temelinde stratejik ve tarihi kararı vermek için PKK’yı bahar aylarında olağanüstü kongreyi toplamaya davet ediyorum" dedi.

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