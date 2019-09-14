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PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı

GÜNDEM 14.09.2019, 13:16 14.09.2019, 13:17
PKK'ya ağır darbe
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BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

#ağır darbe #PKK
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