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PKK/PYD'den kaçan on binlerce kişi...

Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı), terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'de ABD desteğiyle ele geçirdiği Rakka ilinden, operasyon süresince kaçan on binlerce kişinin kritik düzeyde insani yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı

PKK/PYD'den kaçan on binlerce kişi...

Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı), terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'de ABD desteğiyle ele geçirdiği Rakka ilinden, operasyon süresince kaçan on binlerce kişinin kritik düzeyde insani yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı

17 Ekim 2017 Salı 16:19
PKK/PYD'den kaçan on binlerce kişi...
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MERKEZİ Londra'da bulunan Save the Children'dan yapılan açıklamada,  PKK/PYD'nin Rakka'nın kent merkezindeki ABD destekli operasyonunun 6 Haziran'da  başladığı hatırlatılarak, kentin o tarihten bu yana ciddi tahribata uğradığı  kaydedildi.
 
Rakka'dan kaçan 270 bin kişinin kritik düzeyde insani yardıma ihtiyaç  duyduğunu ve kampların aşırı dolu olduğunu vurgulayan Save the Children,  Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani krizin kötüye gittiğini bildirdi.
 
Açıklamada, Rakka ve çevresindeki tahribattan dolayı çoğu ailenin geri  dönecek bir evi olmadığı ve aylarca, belki de yıllarca kamplarda yaşamak zorunda  kalacakları belirtildi.
 
Rakkalıların evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri için öncelikle,  kentte yok edilen evlerin, sağlık merkezlerinin, okulların yeniden inşa edilmesi  ve bölgenin mayından arındırılması için önemli yatırımların gerekli olduğuna  işaret eden Save the Children, DEAŞ nedeniyle yıllardır okula gidemeyen  çocukların da eğitim hayatlarına geri dönmeleri gerektiğinin altını çizdi.
 
Açıklamada, bölgedeki çocukların dehşet verici olaylara şahit olduğu,  bu nedenle de kapsamlı psikolojik destek sağlanması gerektiği kaydedildi.
 
Açıklamada ayrıca, Save the Children Suriye Direktörü Khush'un şu  sözlerine yer verildi:
 
"Rakka'daki çatışmalar sona ermiş olabilir, ancak insani kriz git gide  büyüyor. Çevre bölgelerde çatışmalar şidddetleniyor ve aşırı kalabalık kamplara  her gün binlerce çocuk geliyor. Kamplaraki şartlar sefil, ailelerin yeterli gıda,  su ve tıbbi malzemesi yok. Ama evlerine geri dönmeleri de güvenli değil çünkü  çoğunun evi şimdi bir enkaz yığın."
 
Açıklamada bölgedeki çocukların yıllardır acı çektiğine işaret eden  Knush, "Bu çocuklar, çatışmalar bittiğinde unutulmamalıdır." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'de DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen  Rakka'nın tamamını ABD destekli operasyonla ele geçirmişti.
 
Suriye'nin kuzeyindeki Rakka, Ocak 2014'te DEAŞ'ın eline geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
PKKPYDÇocukları Kurtarın VakfıABD
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