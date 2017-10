PKK/PYD'den kaçan on binlerce kişi...

MERKEZİ Londra'da bulunan Save the Children'dan yapılan açıklamada, PKK/PYD'nin Rakka'nın kent merkezindeki ABD destekli operasyonunun 6 Haziran'da başladığı hatırlatılarak, kentin o tarihten bu yana ciddi tahribata uğradığı kaydedildi.



Rakka'dan kaçan 270 bin kişinin kritik düzeyde insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve kampların aşırı dolu olduğunu vurgulayan Save the Children, Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani krizin kötüye gittiğini bildirdi.



Açıklamada, Rakka ve çevresindeki tahribattan dolayı çoğu ailenin geri dönecek bir evi olmadığı ve aylarca, belki de yıllarca kamplarda yaşamak zorunda kalacakları belirtildi.



Rakkalıların evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri için öncelikle, kentte yok edilen evlerin, sağlık merkezlerinin, okulların yeniden inşa edilmesi ve bölgenin mayından arındırılması için önemli yatırımların gerekli olduğuna işaret eden Save the Children, DEAŞ nedeniyle yıllardır okula gidemeyen çocukların da eğitim hayatlarına geri dönmeleri gerektiğinin altını çizdi.



Açıklamada, bölgedeki çocukların dehşet verici olaylara şahit olduğu, bu nedenle de kapsamlı psikolojik destek sağlanması gerektiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, Save the Children Suriye Direktörü Khush'un şu sözlerine yer verildi:



"Rakka'daki çatışmalar sona ermiş olabilir, ancak insani kriz git gide büyüyor. Çevre bölgelerde çatışmalar şidddetleniyor ve aşırı kalabalık kamplara her gün binlerce çocuk geliyor. Kamplaraki şartlar sefil, ailelerin yeterli gıda, su ve tıbbi malzemesi yok. Ama evlerine geri dönmeleri de güvenli değil çünkü çoğunun evi şimdi bir enkaz yığın."



Açıklamada bölgedeki çocukların yıllardır acı çektiğine işaret eden Knush, "Bu çocuklar, çatışmalar bittiğinde unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'de DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Rakka'nın tamamını ABD destekli operasyonla ele geçirmişti.



Suriye'nin kuzeyindeki Rakka, Ocak 2014'te DEAŞ'ın eline geçmişti.