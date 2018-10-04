PKK'nın sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Nusybin ilçesi Talliağılları mevkiinde 6 Eylül'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Mardin Eyalet sorumlusu Mehmet Sait Sürer olduğunu açıkladı. Cuma Mardin kod adlı terörist 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranıyordu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI:

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde Kırmızı Kategoride yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir" denildi.

İşte Cuma Mardin kod adlı terörist Mehmet Sait Sürer...

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 12:08