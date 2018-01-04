Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
4 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
4 Ocak 2018 Yeni Alanya...
4 Ocak 2018 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
4 Ocak Günlük Burç Yorumu
4 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Ocak 2018 Antalya -...
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'

PKK’nın çöküşü elebaşını çıldırttı

Geçen yıl bin 212 teröristin etkisiz hale getirilmesi, Kandil’deki elebaşı Karayılan’ı çılgına çevirdi. Karayılan’ın, ölen teröristler için “Saftirikler” dediği belirlendi

PKK’nın çöküşü elebaşını çıldırttı

Geçen yıl bin 212 teröristin etkisiz hale getirilmesi, Kandil’deki elebaşı Karayılan’ı çılgına çevirdi. Karayılan’ın, ölen teröristler için “Saftirikler” dediği belirlendi

04 Ocak 2018 Perşembe 11:28
PKK’nın çöküşü elebaşını çıldırttı
banner404

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla son 1 yıl içinde bin 212'si ölü olmak üzere 2 bin 207 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşısı Murat Karayılan'ı çılgına çevirdi.
Karayılan'ın teröristlere yönelik yaptığı telsiz konuşmasında "Asker her gün yeni teknikler ve hamlelerle tarzını değiştirirken onlar saftirikçe hareket edince kaybettiler" dediği belirlendi.
 
2 BİN 207 ETKİSİZ
Güvenlik güçlerinin son bir yılda yaptığı operasyonlarda aralarında arananlar listesinde yer alan 62 teröristin de bulunduğu 2 bin 207 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve PKK'nın son dönemde çöküşe geçmesi örgütün Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan'ı adeta çılgına çevirdi. İstihbarat birimleri, Karayılan'ın örgütün Türkiye sınırları içinde bulunan teröristlere yönelik yaptığı son telsiz konuşmasını çözümledi.
Kandil'de 'Rojhat' telsiz kodunu kullanan ve 2017 yılını değerlendiren Karayılan operasyonlarda ölü ele geçirilen teröristler için 'saftirik' dedi.
 
BİR KARADA BİR HAVADA
Karayılan 2 Kasım'da 9 korumasıyla birlikte ölü ele geçirilen örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın başındaki isim olan ve aranan teröristler listesinde 'Kırmızı' kategoride bulunan 'Delal Amed' kod adlı Hülya Eroğlu'nun da saf davranışından dolayı öldüğünü söyledi. Karayılan'ın konuşması şöyle;
"Asker her geçen gün birtakım yeni teknikler de elde ederek yeni bir teknik hamle biçimi alıyor. Bir bakıyoruz karada bir bakıyoruz havada. Sizlerin verdiği raporlara göre her yerde asker var. Sizlerin ulaşamaz dediği Kato'da. Bulmazlar dediğiniz Dersim'in en derin ormanlık alanlarında. Asker son yıllarda keşif uçaklarının silahlandırılması, sayılarının çoğaltılması ile savaşı hava savaşına dönüştürdü. Bazı yerlerde arkadaşlarımız oldukça saftirikçe yaklaşarak düşmana açık verdiler. Asker her gün yeni tekniklerle tarzını değiştirirken onlar saftirikçe hareket edince kaybettiler."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KarayılaPKKDERSİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdağ'dan 'kabine revizyonu' ve 'erken seçim' sorularına yanıt
Akdağ'dan 'kabine revizyonu' ve 'erken seçim' sorularına yanıt
DEAŞ üyelerinden şoke eden sözler
DEAŞ üyelerinden şoke eden sözler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim