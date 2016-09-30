PKK'nın ana üslenme yerine dev operasyon

ŞIRNAK 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasındaki operasyona komando tugayları, jandarma birlikleri, geçici köy korucuları, jandarma özel harekat ve hava unsurlarının katıldığı belirtildi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin geçeceği güzergahta lona ve yol kıyısına bırakıldığı tespit edilen bomba yüklü araç, ATAK helikopteri taafından imha edildi.

OPERASYON BÖLGESİ PKK'NIN ANA ÜSLENME YERLERİNDEN BİRİ OLAN FARAŞİN BÖLGESİ

Van-Şırnak-Hakkari sınırlarının kesişim bölgesinde bulunan ve PKK'nın yurt içindeki ana üslenme yerlerinden biri olarak kabul edilen Beytüşşebap Faraşin bölgesine 26 Eylül 2016 tarihinden itibaren 'Şehit Piyade Üsteğmen Orhan Ünsal' operasyonu başladı. Operasyonun amacı bölgede barındığı değerlendirilen PKK'lı teröristlerin bulunarak etkisiz hale getirilmesi, Beytüşşebap ilçe merkezine yapılması muhtemel terörist saldırılarını engellenmesi ve Van-Şırnak-Hakkari arasındaki PKK'lı terörist ve kaçakçı geçiş güzergahlarını kontrol altına alınması olduğu belirtildi.

BOMBA YÜKLÜ ARACI ATAK HELİKOPTERİ İMHA ETTİ

Beytüşşebap Faraşin bölgesindeki operasyon sırasında güvenlik güçlerinin geçeceği güzergahta yol kıyısına bırakılmış ve lastik havaları indirilmiş pikap türü bir aracın bomba yüklü olduğu tespit edildi. Bomba yüklü araç, ATAK helikopteri taafından imha edildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonlar esnasında Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından Körbeşik Tepe bölgesinde ve Van Jandarma Özel Haraket Tabur Komutanlığı tarafından da Çalyan Gölü bölgesinde PKK'ya ait tüpler, el yapımı patlayıcılar ve yapımında kullanılan piller, aküler, mazot dolu bidonlar ve çok miktarda yaşam malzemesi ve güneş paneli ele geçirildi.

OPERASYONA KATILAN BİRLİKLER

'Şehit Piyade Üsteğmen Orhan Ünsal' operasyonunun Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında olduğu ve operasyona Çakırsöğüt 1. Komando Tugay Komutanlığı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak, Van, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı birlikleri ile geçici köy korucuları, Jandarma Özel Harekat Taburu ve Kara Havacılık Komutanlığı'nın katıldığı belirtildi.





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