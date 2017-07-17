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PKK’lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Şırnak merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde, hayvanlarını otlatırken PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığı belirtilen bir çoban silahla öldürülmüş olarak bulundu

PKK’lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Şırnak merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde, hayvanlarını otlatırken PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığı belirtilen bir çoban silahla öldürülmüş olarak bulundu

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:45
PKK’lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü
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MERKEZ  Aslanbaşar Köyünde dün sabah saatlerinde hayvanları otlatan Tayyip Fidan adlı çoban, akşam saatlerinde hayvanlarını otlatırken bir grup PKK’lı terörist tarafından kaçırıldı. Akşam saatlerinde Fidan’ın eve gelmemesi üzerine kendisini arayan ailesi hayvanların sahipsiz olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve köydeki güvenlik korucuları tarafından Fidanın bulunması için bölgede operasyon başlatıldı. Yapılan aramalarda bugün sabah saatlerinde, silahla öldürülen Fidan'ın cesedi korucular tarafından bulundu.7 çocuk babası ve 2 oğlu güvenlik korucusu olan Tayyip Fidan’ın cesedi Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
PKKçobanInfaz
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