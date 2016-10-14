PKK’lı teröristin telefonunda ByLock uygulaması çıktı

MUŞ'A getirilen teröristin telefonundan FETÖ’nün iletişimde kullandığı ByLock uygulamasının çıktığı belirtildi.

Muş merkeze bağlı Suluca Köyü yakınlarında 15 Eylül tarihinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 12 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili şüpheli Özcan A., Batman’da yakalandı.

Birçok terör saldırısıyla bağlantısı olduğu ve teröre yardım, yataklık ettiği gerekçesiyle de arandığı belirtilen Özcan A., getirildiği Muş’ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özcan A.’nın telefonunda FETÖ’nün iletişimde kullandığı ’ByLock" uygulamasının bulunduğu ifade edildi.

Muş Valisi Seddar Yavuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan örgüt üyesinin ByLock kullandığı tespit edildi. PKK, FETÖ el ele..." diye yazdı.

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