PKK/KCK operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı

HAKKARİ Valiliği, Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar yaptığını açıkladı. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında, 4 Kasım günü İlimiz genelinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyon kapsamında 57 adreste yapılan aramada 40 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.