PKK’dan İdlib’e saldırı hazırlığı

ABD destekli terör örgütü PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyon yürüttüğü İdlib’e saldırı hazırlığı yapıyor. Suriye’de Rakka’yı devir-teslim anlaşmasıyla DEAŞ’tan alan PKK, Irak’ta Kerkük, Sincar ve Mahmur gibi bölgelerde yaşadığı bozgunun ardından tüm oklarını İdlib’e yöneltti. PKK/PYD’nin sözde Afrin Komutanı Ahmet Sultan, “Rakka’da kazandığımız ‘zafer’ sonrası tüm güçlerimizi İdlib için Afrin’e sevk ediyoruz” açıklaması yaptı.

Mehmetçiğe saldırı amaçlı operasyon odası kurduklarını belirten PKK elebaşı Ahmet Sultan, bu konuda kendilerine destek verecek PKK harici müttefikleri olduğunu iddia ediyor.



‘İŞGALCİ’ DİYECEKLER



Afrin elebaşısı Ahmet Sultan, bundan önce Tel Abyad, Ayn el-Arab, Münbiç, Haseke, Rakka ve benzeri beldelerde işlenen cinayet ve işgaller öncesi ilan ettikleri paravan askeri meclislerin sonuncusunu İdlib’de kurma hazırlığı yaptıklarını da sözkonusu belgede ilan ediyor. Raporda verilen bilgilere göre PKK, İdlib saldırısında sivil halkın tahrik edilmesine özel önem verecek. Esed’e bağlı istihbarat teşkilatı el-Muhaberat’ın da destekleyeceği kışkırtmalarla Türkiye’nin İdlib’de ‘işgalci güç’ olduğu tezi işlenecek ve halk Türkiye aleyhine ayaklandırılmaya çalışılacak. Bu çerçevede bazı cinayetlerin işlenebileceği ve Türk askerini suçlu gösteren video ve görseller hazırlanabileceği de kaydediliyor.



ABD'NİN VERDİĞİ SİLAHLARLA KONVOYLA AFRİN'E GİDİYORLAR



DEAŞ’ın Rakka’yı teslim etmesinin ardından PKK’lı teröristlerin Münbiç üzerinden Afrin’e sevki de hızlandı. Bir süre önce ‘yönetici’ pozisyonundaki bazı PKK’lıların aceleyle terk ettiği Afrin, bugünlerde ‘sıradan’ militanların ilk adresi haline geldi. Afrin’e giden grupları taşıyan konvoylar daha çok geceleri yol alıyor. Araçlarda genellikle ABD’nin verdiği ağır silahlar bulunuyor. Rakka’nın dışında Sincar-Mahmur bölgesinden çıkan PKK’lıların bir kısmı da Haseke üzerinden Halep-Şeyh Maksud hattını kullanarak Afrin’e sevk ediliyor. Edinilen bilgiye göre PKK’lı teröristler Afrin güneyindeki Der Ballut, Kala Saman, Cinderes sınır koridorundan saldırı girişiminde bulunacak. Bu saldırılara eşzamanlı olarak Münbiç ve Tel Rıfat’ta da TSK ve ÖSO mevzileri hedeflenecek. Kirli planın ayrıntılarına vakıf olan güvenlik güçlerinin bölgede gerekli önlemleri aldığı belirtiliyor.