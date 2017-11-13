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PKK'yı panik sardı! Yasakladılar

Bitme noktasına gelen örgütü ayakta tutmaya çalışan Kandil, üst düzey teröristlere verdiği talimatla verilen büyük kayıpların gizli tutulmasını isterken çaresizliğini de ortaya koydu

PKK'yı panik sardı! Yasakladılar

Bitme noktasına gelen örgütü ayakta tutmaya çalışan Kandil, üst düzey teröristlere verdiği talimatla verilen büyük kayıpların gizli tutulmasını isterken çaresizliğini de ortaya koydu

13 Kasım 2017 Pazartesi 10:45
PKK'yı panik sardı! Yasakladılar
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TERÖRİSTLERİN telsiz konuşmaları son dönemlerde artan operasyonlar nedeniyle teröristlerin psikolojik çöküş içerisinde olduğunu gösterdi. Kandil de örgütün dağılma ve çökmesini önlemek için talimat yağdırırken, Güvenlik Kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarla ilgili konuşma yasağı getirdi.

ÖLDÜRÜLEN SÖZDE LİDERLERİ SAKLAYIN!

Alt kadrolara, öldürülen sözde lider kadrodaki teröristlerin duyurulması yasaklandı.

Ayrıca son zamanlarda etkisiz hale getirilen alt kademedeki teröristlerin artması örgütte olumsuz hava yarattığı için bunların da örgüt içerisinde dillendirilmesine karşı çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
KandilPKK
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