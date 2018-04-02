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PKK'yı köşeye sıkıştıran hamle: Tel Abyad'da halk 2 bin kişilik ordu kurdu

Türkiye'nin harekat hazırlığı yaptığı Tel Abyad'da yerel halk PKK işgaline karşı 2 bin kişilik ordu kurdu. Bu karara bir de Türk savaş uçakları ve İHA'ların keşif uçuşları da eklenince PKK'lı teröristler korkudan sokağa bile çıkamaz hale geldi

PKK'yı köşeye sıkıştıran hamle: Tel Abyad'da halk 2 bin kişilik ordu kurdu

Türkiye'nin harekat hazırlığı yaptığı Tel Abyad'da yerel halk PKK işgaline karşı 2 bin kişilik ordu kurdu. Bu karara bir de Türk savaş uçakları ve İHA'ların keşif uçuşları da eklenince PKK'lı teröristler korkudan sokağa bile çıkamaz hale geldi

02 Nisan 2018 Pazartesi 09:48
PKK'yı köşeye sıkıştıran hamle: Tel Abyad'da halk 2 bin kişilik ordu kurdu
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SURİYE'de ABD-PKK ortaklığıyla işgal edilen beldeler arasındaki Tel Abyad'da halk, teröristlerden kurtulmak için gün sayıyor. Sınırda görevli TSK unsurlarının geçtiğimiz günlerde 23 PKK'lıyı öldürdüğü ilçede Afrin sonrası artan hareketlilik, bölge sakinlerinin özgürlük umutlarını artırdı.

Münbiç ile birlikte Türkiye'nin harekât hazırlığı yaptığı Rakka'ya bağlı Tel Abyad ilçesinde yaşayanlar, TSK'ya destek 2 bin kişilik ordu kurdu. ÖSO komutanlarından Ammar Dede, bölge halkının terör oluşumuna karşı son derece hassas olduğunu ve kurulan orduya katılmak için 6 bin gencin başvurduğunu söyledi.


PKK'lı teröristlerin sokağa çıkmaktan bile korktuğunu kaydeden ÖSO komutanı, bölgede devriye uçuşlarını artıran Türk savaş uçakları ve İHA'lardan dolayı örgüt cephesinde büyük korku ve panik yaşandığını anlattı. Ammar Dede, ilçedeki gelişmeleri şöyle anlattı:

KARARGAHI TAŞIDILAR

"Şubat ayı başından itibaren ana karargahlarını, silah ve cephane depolarını, istihbarat merkezleri ve eğitim amaçlı faaliyet yürüten kamplarda bulunan malzemelerini taşımaya başladılar. Örgüt, Tel Abyad'dan kaçıyor; Ras'ul Ayn ve Ayn İsa bölgelerine yerleşiyor. TSK geçtiğimiz günlerde teftiş noktasında Türkiye'ye taciz saldırısı hazırlığı yapan 23 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. Buna bir de PKK'nın üst düzey isimlerinden Ömer Alluş'un Tel Abyad'da halen failleri bulunamayan suikastle öldürülmesi eklendi. Son 1 buçuk aydır hiçbir PKK'lı sokağa çıkamıyor. Ayn İsa ve Ras'ul Ayn'da kalıyorlar. Sınıra ve ilçe giriş-çıkışlarına paralı militanlar yerleştirildi. PKK kadrosu bazen günlerce gelmiyor. Geldiklerinde ise ABD tarafından PKK'ya verilen zırhlı araçlarla kısa süre kalıp geri dönüyorlar."

ÖRGÜTTE İÇ SAVAŞ

Pentagon-CIA tarafından 2015 yılında PKK'yı meşrulaştırma amaçlı 'SDG' tabelası oluşturuldu. Daha sonra ABD yönetimi, Ayn el-Arab'la başlayan işgaller dizisinde verilen tüm silah ve cephane yardımını SDG üzerinden gerçekleştirdi. ABD, PKK'yı kamufle etmek için kurduğu tabela terör örgütü SDG'de paralı Arap militanlar da istihdam etti. Rakka sonrası ABD'nin PKK'ya entegre ettiği Arap militanlar ve PKK- Kandil kadrosu arasında çıkan çatlak her geçen gün büyüyor. Rakka Yerel Meclis Üyesi Salih Hacı Abdullah, PKK'nın Afrin bozgunu sonrası, Haseke, Rakka, Münbiç ve Rakka bölgesinden 200 teröristin örgütten ayrıldığını söyledi. PKK içinde yer yer çatışmalar yaşandığını kaydeden Abdullah, Rakka-Mansura bölgesinde son yaşanan çatışmalarda 7 PKK'lının öldüğünü söyledi.

120 BİN KİŞİ EVİNE DÖNECEK

Rakka Yerel Meclis Üyesi Salih Hacı Abdullah, Tel Abyad konusunda devam eden hazırlıkların mutlak surette hedefine ulaşacağına inandıklarını ve sürmekte olan askeri hazırlıklara paralel olarak 120 bin mültecinin de yeniden evine, beldesine dönüş hazırlığı yaptığını belirtti. Afrin'de yaklaşık 4 bin PKK'lının öldürülmesiyle örgütün büyük darbe aldığını, Tel Abyad ve Münbiç'e yapılacak operasyonlarla birlikte teröristlerin tamamen biteceğini vurgulayan Abdullah, "Operasyonunun başlamasıyla PKK'dan binlerce kişinin ayrılacağını biliyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
PKKTel Abyad
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