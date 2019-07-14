PKK'ya 'Pençe' darbesi: 68 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı

PKK'ya 'Pençe' darbesi: 68 terörist öldürüldü
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekâtı kapsamında ele geçirilen mağara ve sığınaklar içerisinde kullanıma hazır, bakımı yapılmış Doçka Uçaksavar silahı ve mühimmatı ile muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi. Pençe-2 Harekâtı kapsamında, teröristlerle sağlanan temas neticesinde biri yaralı olarak ele geçirilen, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu." denildi.

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