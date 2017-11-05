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PKK'ya hava saldırısı! Yerle bir edildi...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzisi ve mühimmat depoları imha edildi

PKK'ya hava saldırısı! Yerle bir edildi...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzisi ve mühimmat depoları imha edildi

05 Kasım 2017 Pazar 10:54
PKK'ya hava saldırısı! Yerle bir edildi...
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TÜRK Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki  Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında  barınaklar, silah mevzileri ve mühimmat depoları imha edildi. 
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör  örgütü PKK'ya ait hedeflerin etki altına alınmasına yönelik operasyonlar sürüyor.
 
Bu kapsamda, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarına  hava harekatı düzenlendi.
 
PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen barınaklar, silah  mevzileri ve silah/mühimmat depolarının imha edildiği harekat sonrası Türk savaş  uçakları, emniyetle üslerine döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriPKK
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