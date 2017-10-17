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PKK'ya darbe! 'Zelal' yakalandı

Devam eden PKK operasyonlarında örgütün önemli bir ismi olan 'Zelal' kod adlı Necla Atak ve ona yardım yataklık eden 6 kişi yakalanarak tutuklandı

PKK'ya darbe! 'Zelal' yakalandı

Devam eden PKK operasyonlarında örgütün önemli bir ismi olan 'Zelal' kod adlı Necla Atak ve ona yardım yataklık eden 6 kişi yakalanarak tutuklandı

17 Ekim 2017 Salı 10:34
PKK'ya darbe! 'Zelal' yakalandı
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TERÖR örgütü PKK’nın türevlerinden YPS’nin Mardin Kızıltepe sorumlusu ‘Zelal’ kod adlı Necla Atak ve ona yardım yataklık eden 6 kişi yakalanarak tutuklandı.  Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı Operasyon sırasında kaldığı evde operasyon timlerinden gizlenmeye çalışan YPS sorumlusu Atak’ı operasyon timlerinin özel eğitimli köpeği Aşil buldu. Operasyon Aşil’in boynunda taşıdığı kameraya baştan sona kaydedildi.

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PKKOperasyonZelal
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