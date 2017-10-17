PKK'ya darbe! 'Zelal' yakalandı

TERÖR örgütü PKK’nın türevlerinden YPS’nin Mardin Kızıltepe sorumlusu ‘Zelal’ kod adlı Necla Atak ve ona yardım yataklık eden 6 kişi yakalanarak tutuklandı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı Operasyon sırasında kaldığı evde operasyon timlerinden gizlenmeye çalışan YPS sorumlusu Atak’ı operasyon timlerinin özel eğitimli köpeği Aşil buldu. Operasyon Aşil’in boynunda taşıdığı kameraya baştan sona kaydedildi.
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