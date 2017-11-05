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PKK'ya çok ağır darbe! Tam 744 kilogram...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ortaya çıkarılan sığınaklarda silah ve mühimmat ele geçirildi

PKK'ya çok ağır darbe! Tam 744 kilogram...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ortaya çıkarılan sığınaklarda silah ve mühimmat ele geçirildi

05 Kasım 2017 Pazar 09:53
PKK'ya çok ağır darbe! Tam 744 kilogram...
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VALİLİKTEN yapılan açıklamaya göre, Lice ilçesinde 2 Kasım 2017  Perşembe günü başlatılan "Şehit   Jandarma Er Mustafa Nergis Operasyonu" 4 Kasım  2017 Cumartesi günü tamamlandı. 
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda PKK'lı  teröristlerin kullandığı doğal mağara ile 25 sığınak tespit edildi.Hedik köyü Silkito ve Körtan mezraları ile Bayırlı köyü Seyrek ve  Sağlık mezraları mülki sınırları içerisindeki 7 sığınakta 50 kilogram amonyum  nitrat, 58 fişek, 6 şarjör, 12 kütüklük,10 araç aküsü, 247 pil, 2 ışıldak, 4 sırt  çantası, 35 tüp, 2 dikiş makinesi ile çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele  geçirildi.Narkoterör faaliyeti kapsamında Hedik Köyündeki bir ev ile  eklentilerinde yapılan aramada 6 bin kök kenevir ile piyasa değeri 9 milyon 768  bin lira olan 744 kilogram esrar bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLiceDarbe
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