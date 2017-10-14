PKK'ya büyük şok! İnlerine girildi ve...

DİYARBAKIR Valiliğinden yapılan açıklamada, 11 ekimde Kocaköy, Hani ve Lice ilçelerinde başlayan Bayrak-63 Şehit Güvenlik Korucusu İhsan Gür Operasyonu'nun 13 Ekim akşamı son erdiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda, 1’i bölücü terör örgütü işbirlikçisi, 1’i uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan aranan olmak üzere 2 şüpheli yakalanmış, 208 araç ve 519 şahsın sorgulaması yapılmış, 18 ev ve eklentisinde adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet sığınak ve 2 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Hani ilçesi Kırım köyü mülki sınırları içerisinde, mayın/EYP yapımında kullanılan 2 adet tol serisi ateşleme sistemine monteli olmak üzere 5 adet el telsizi, 2 adet elektrikli fünye, 2 metre infilaklı fitil, 1 adet Alpha Fire ateşleme sistemi, 239 adet pil, 500 metre kablo ve 3 adet koli bandı ele geçirilmiştir. Lice ilçesi Gökçe köyü mülki sınırlarındaki ağaçlar arasına gizlenmiş, 5 kilogramlık yağ tenekesi içerisine hazırlanmış 1 adet EYP düzeneği, 1 adet Alpha Fire ateşleme sistemi, 10 metre kablo ve 1 adet büyük pil bulunmayı müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timince (PAMİT) yerinde imha edilmiştir.

Kocaköy ilçesi Gözebaşı köyü Eldeğmez mezrası ile Hani ilçesi Yayvan köyünde icra edilen adli arama faaliyeti neticesinde, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet şarjör, 213 adet 7,62 mm Kaleşnikof Piyade tüfeği, 1 adet Bushnell marka 4x28 keskin nişancı dürbünü ve 1 adet Magnum marka ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, Çınar ilçesi Başaklı köyündeki bir konut ile eklentilerinde gerçekleştirilen adli arama sonucunda, mayın/EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen 6 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 39 adet piknik tüpü, 4 adet Aselsan Kobra marka el telsizi, 2 adet şarj aleti ve adaptörü ele geçirilmiş, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları gereğince, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Operasyonda düzenlenen narko-terörizmle mücadele faaliyeti ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kocaköy ilçesi Şaklat köyü ile Boyunlu köyü mülki sınırları içerisindeki arazide icra edilen temas aramaları ile konut ve eklentilerinde gerçekleştirilen adli arama sonucunda, toplam 7 bin 756 kök kenevir bitkisi, 911 kilo 7 gram kubar, 126 kilo 1 gram toz olmak üzere 1 ton 37 kilo 8 gram esrar maddesi bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcısının talimatı gereğince, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiş, esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."