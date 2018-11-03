PKK'ya büyük darbe! Sözde üst düzey sorumlu öldürüldü

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta başlatılan Hançer-6 Operasyonu'nda bir mağara içinde tespit edilen 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, il genelinde 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda ise 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

8 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ilinde terörle mücadele operasyonları kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bir açıklama yayımladı. Bakanlığın açıklamasında, "İl Jandarma komutanlığınca, 2 Kasım 2018 tarihinde başlatılan Hançer-6 Operasyonu'nda, Silopi ilçesi Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bulunan bir mağarada 8 terörist tespit edilmiş olup; mağaraya yapılan operasyonla 8 terörist silah, techizat ve yaşam malzemeleri ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

600 BİN TL İLE ARANIYORDU

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan, PKK'nın sözde Cudi cephe sorumlusu "Fırat Çeli" kod adlı Selim Demiroğlu olduğu belirlendi.

Cudi Dağı'ndaki mağarada etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, 1973 Hakkari Çukurca doğumlu, örgüte 1997 yılında katılan, Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu kategori"de yer alan, 600 bin lira ödülle aranan Selim Demiroğlu olduğu tespit edildi.