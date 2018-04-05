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PKK'ya büyük darbe! Biri kırmızı listede, 7 terörist öldürüldü

Tunceli Pülümür'de biri kırmızı listede aranan 7 terörist öldürüldü. Kırmızı listedeki teröristin sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı Medeni Sayılgan olduğu ortaya çıktı

PKK'ya büyük darbe! Biri kırmızı listede, 7 terörist öldürüldü

Tunceli Pülümür'de biri kırmızı listede aranan 7 terörist öldürüldü. Kırmızı listedeki teröristin sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı Medeni Sayılgan olduğu ortaya çıktı

05 Nisan 2018 Perşembe 11:30
PKK'ya büyük darbe! Biri kırmızı listede, 7 terörist öldürüldü
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İÇİŞLERİ Bakanlığınca, Tunceli Pülümür kırsalındaki iç güvenlik operasyonlarında, aralarında aranan teröristler listesi kırmızı kategoride yer alan sözde Erzurum saha sorumlusunun da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tunceli Pülümür Kırsalında İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan biri kırmızı listede aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı 'Medeni Sayılgan' olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." denildi.
6 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ EMRİNİ VERDİ
Medeni Sayılgan'ın 2010 yılında İskenderun'da 6 askerin şehit edildiği, 7 askerin de yaralandığı saldırının emrini veren veren cani olduğu öğrenildi.
Bitlis nüfusuna kayıtlı 40 yaşındaki Sayılgan, örgütün kırsaldaki önemli isimlerinden biri. 2008 başlarında Kuzey Irak'taki kamplarda bulunan Sayılgan, o tarihlerde Amanos'a kaydırıldı. Sayılgan ardından örgütün sözde Erzurum saha sorumlusu oldu.

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İçişleri BakanlığıTunceliPülümürMedeni Sayılgan
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