PKK'ya büyük darbe! Biri kırmızı listede, 7 terörist öldürüldü

İÇİŞLERİ Bakanlığınca, Tunceli Pülümür kırsalındaki iç güvenlik operasyonlarında, aralarında aranan teröristler listesi kırmızı kategoride yer alan sözde Erzurum saha sorumlusunun da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tunceli Pülümür Kırsalında İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan biri kırmızı listede aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı 'Medeni Sayılgan' olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir." denildi.
6 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ EMRİNİ VERDİ
Medeni Sayılgan'ın 2010 yılında İskenderun'da 6 askerin şehit edildiği, 7 askerin de yaralandığı saldırının emrini veren veren cani olduğu öğrenildi.
Bitlis nüfusuna kayıtlı 40 yaşındaki Sayılgan, örgütün kırsaldaki önemli isimlerinden biri. 2008 başlarında Kuzey Irak'taki kamplarda bulunan Sayılgan, o tarihlerde Amanos'a kaydırıldı. Sayılgan ardından örgütün sözde Erzurum saha sorumlusu oldu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.