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PKK'ya bir darbe daha! Hepsi yok edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 sığınak bulundu. Sığınıklarda kavanoz içinde hazırlanmış patlayıcıların da olduğu 9 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilerek imha edildi

PKK'ya bir darbe daha! Hepsi yok edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 sığınak bulundu. Sığınıklarda kavanoz içinde hazırlanmış patlayıcıların da olduğu 9 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilerek imha edildi

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:52
PKK'ya bir darbe daha! Hepsi yok edildi
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TUNCELİ Valiliğinden yapılan açıklamada, Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütüne yönelik Hozat ilçesi kırsalında operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hozat kırsalında başlatılan operasyon kapsamında bulunan 3 adet sığınak içerisinde 9 adet EYP düzeneği, 3 adet küçük tüp, 2 adet akü, 1 adet EYP basma düzeneği, 1 adet boş uçaksavar mühimmatı, 3 adet boş kovan, 2 çift Mekap ayakkabı, 1 adet 2’li pil bloğu, 1 adet soba, 10 metre branda ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

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TunceliHozatPKK
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