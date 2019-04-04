PKK'ya ağır darbe! Tam 59 terörist etkisiz hale getirildi

12 Mart'tan bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda; 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada,"Son 3 haftada PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Açıklamada, halen gündemde olan Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında; özellikle ABD ve Rusya Federasyonu ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordinelerin devam ettiği belirtildi.