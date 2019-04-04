PKK'ya ağır darbe! Tam 59 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 3 haftada PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKK'ya ağır darbe! Tam 59 terörist etkisiz hale getirildi
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12 Mart'tan bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda; 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada,"Son 3 haftada PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Açıklamada, halen gündemde olan Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında; özellikle ABD ve Rusya Federasyonu ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordinelerin devam ettiği belirtildi.

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