PKK'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin kullandığı 36 sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi
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GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çakırsöğüt Jandarma  Komando Tugay Komutanlığınca, Bestler-Dereler Gaşinor Tepe bölgesinde terör  örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu"  düzenlendi.
Operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 36 sığınak ve barınak  tespit edildi.


Sığınak ve barınaklarda, teröristlere ait 2 gece görüş sistemi, 4  termal gece görüş sistemi, 2 araç telsizi, 2 mesafe ölçer, 12 uzaktan kumanda  sistemi, tablet, 2 DVD oynatıcı, el yapımı patlayıcı, plastik patlayıcı, 87 biksi  fişeği, ATAK helikopteri mühimmatı, mayın, 10 tüp, 200 metre kablo, 20 kaleşnikof  şarjörü, ayakkabı, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
 
Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi, sığınak ve  barınaklar kullanılmaz hale getirildi.
 

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