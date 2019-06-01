PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi." açıklamasında bulundu

PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi
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MSB'den yapılan açıklama şöyle:
 
"Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

 
 Mağara içinde ve sığınaklarda yapılan aramada;
 
80 adet şeritte doçka mühimmatı 
 
27 adet dolu AK-47 şarjörü (810 adet mühimmat)
 
5 çuval örgütsel kitap
 
150 adet kalem pil
 
2 adet 3,5 kw jeneratör
 
3 çuval amonyum nitrat
 
70 adet dolu mazot ve su bidonu ve
 
Çok miktarda sığınak yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
 
Terör örgütü PKK’nın tespit edilen sığınakları teker teker imha edilmeye devam ediliyor."
 

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 19:59
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