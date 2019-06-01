PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle:



"Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Mağara içinde ve sığınaklarda yapılan aramada;



80 adet şeritte doçka mühimmatı



27 adet dolu AK-47 şarjörü (810 adet mühimmat)



5 çuval örgütsel kitap



150 adet kalem pil



2 adet 3,5 kw jeneratör



3 çuval amonyum nitrat



70 adet dolu mazot ve su bidonu ve



Çok miktarda sığınak yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Terör örgütü PKK’nın tespit edilen sığınakları teker teker imha edilmeye devam ediliyor."



Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 19:59