PKK TV'si açıkladı! O terörist bakın kim çıktı

SURİYE'NİN Lazkiye kentinden deniz yoluyla Muğla'ya gelen ve 5 Ekim'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı gruptan Salih Sanrı'nın örgütün elebaşı Murat Karayılanın en yakınındaki teröristlerden biri olduğu anlaşıldı.

Xalit kod adlı terörist Salih Sanrı'nın, Karayılanda yan yana görülen fotoğrafı, örgütün televizyonu tarafından gösterildi.



Yurtdışından yayın yapan örgüt televizyonunda, Muğla'da öldürülen diğer teröristlerle birlikte örgüt elebaşlarmm görüntüleri de yer aldı. Televizyon, örgütün Irak'taki silahlı kanadı olan HPG'ye bağlı 6 örgüt üyesinin 5 Ekim'de Muğla'da öldürüldüğü bilgisine yer verdi.



İKİ TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEMİŞTİ

Lazkiye'den deniz yoluyla Muğla'ya geldikleri belirlenen terörist gruba yönelik operasyonun ilk ayağında Seydikemer îlçesi'nde Gabar kod adlı grup sorumlusu Ekrem Altay, Kamuran kod adlı Veysi Sengil, Ferhat kod adlı Velat Aşan ve Firaz kod adlı Mehmet Can Yiğirer sağ yakalanmıştı. 5-6 Ekim'de ise Köyceğiz ilçesi'ndeki operasyonda 5 PKK'lı öldürülmüştü. Kaçtığı tespit edilen 'Reşit' kod adlı Serbest Şenlik kısa süre sonra Dalaman Otogarı'nda yakalanmıştı. Ölenlerin isimleri yetkili makamlarca Fırat kod adlı Musa Arslan, Aliser kod adlı Rojhat Seçkin ve Varger kod adlı îlyas Demir olarak açıklanmış; Xalit kod adlı Türk vatandaşı ile Adil kod adlı Suriyeli örgüt üyesinin kimliğinin tespit edilemediği bildirilmişti. PKK, daha sonra Xalit kod adlı kişinin Salih Sanrı, Adil kod adlı Suriyelinin de Muhammed Nursida olduğunu açıklamıştı.