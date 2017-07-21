PKK saldırdı! Plaj keyfini silah sesleri bitirdi

GÖKÇEK Jandarma Karakoluna PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı ve helikopterlerin bölgede belirlenen hedefleri bombalamasını plajdan izleyen vatandaşların silah sesleri altındaki panik anları, cep telefonu görüntülerine yansıdı.



Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Gökçek jandarma karakoluna dün öğle saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karakolda bulunan askerler de ateşe karşılık verirken, daha sonra bölgeye sevk edilen helikopterler, teröristleri bombaladı. Çıkan kısa süreli çatışma, yakınlarındaki Pülümür çayı kenarındaki plajda serinlemeye çalışan vatandaşları korkuttu.



Çatışma, silah sesleri ve bombalama anında çayda serinleyen vatandaşların panik anları cep telefonları ile kayıt edildi. Görüntülerde, Pülümür çayı kenarındaki plajda serinleyenler çatışma sesleri ile birlikte panik yaşayıp sudan çıkarken, çatışma sonrası karakolun eteğinde bulunan dağın zirvesinden dumanların çıktığı görüldü. Çatışma sonrası vatandaşların büyük kısmı plajı terk etti.