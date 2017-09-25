PKK propagandası yapan askere gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, Bolu ’nun Göynük ilçesinde asker lik yapan 24 yaşındaki V.A. isimli jandarma er, sözlü ve sosyal medya hesabından yazılı şekilde PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Vedat A., sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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