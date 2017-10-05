PKK operasyonu: 8 gözaltı

ALINAN bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK ’ya yönelik şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen baskında polisler söz konusu evleri didik didik ararken, korsan gösteri ye katılan ve organize ettiği öğrenilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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