PKK operasyonu: 3 gözaltı

ÇORLU İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Çorlu şehir merkezinde terör örgütü PKK ’nın propaganda sını yaptığı iddia edilen kişilerin önce kimlik bilgilerini ardından da adreslerini belirledi. Şüphelilerin evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenleyen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapan polisler, şahısları Çorlu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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