Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil oyunlar her anımızı dinliyor
Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil...
1 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
1 Ocak 2018 Yeni Alanya...
Kanser hücreleri aç kaldı kemoterapi etkisi arttı!
Kanser hücreleri aç kaldı kemoterapi...
Enerji içecekleri yasaklanıyor!
Enerji içecekleri yasaklanıyor!

PKK'nın yeni taktiği deşifre oldu

Türkiye’de İHA ve SİHA'larla darbe üstüne darbe yiyen PKK, aralarında örgüt liderlerinin de olduğu 15 bin teröristi kaybetti. Bu gelişmelerin ardından Türkiye içinden yeni katılım bulmayan terör örgütü, gözünü Avrupa’daki Kürt kökenli ailelerin çocuklarına dikti

PKK'nın yeni taktiği deşifre oldu

Türkiye’de İHA ve SİHA'larla darbe üstüne darbe yiyen PKK, aralarında örgüt liderlerinin de olduğu 15 bin teröristi kaybetti. Bu gelişmelerin ardından Türkiye içinden yeni katılım bulmayan terör örgütü, gözünü Avrupa’daki Kürt kökenli ailelerin çocuklarına dikti

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:00
PKK'nın yeni taktiği deşifre oldu
banner404

TERÖR örgütü PKK, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla büyük kayıp vermesi ve katılımın yok denecek kadar azalması üzerine Türkiye'de 'umudunu kesti' ve gözünü Avrupa'daki Kürt kökenli ailelerin çocuklarına dikti.
Sabah gazetesinin haberine göre; İstihbarat birimlerinin hazırladığı raporun ayrıntılarına ulaşıldı. İHA ve SİHA'ların da desteğiyle, aralarında örgütün ele başlarının da olduğu 15 binden fazla PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Örgüte katılım ise yok denecek kadar azaldı.
14-17 yaş arasındaki çocukları kaçırıyorlar
 
Terör örgütü PKK da son bir yıl içinde Fransa, Almanya, İsviçre, İsveç ve Belçika'daki Kürt kökenli 55 ailenin 14-17 yaş arasındaki çocuklarını, sözde sportif ve kültürel dernek adı altında kamp ya da yarışma bahanesiyle kaçırıp Kuzey Irak'a götürdü. Ayrıca örgütün Avrupa ülkelerinde sabotaj, uyuşturucu ticareti, kuryelik, gasp gibi eylemlerde kullandığı çocuklara, "Polis sizi tespit etti. Yakalanırsanız ömür boyu hapis yatacaksınız, aileniz sınır dışı edilecek, tek çareniz bu ülkeden kaçmak." diyerek kandırdığı da belirlendi.
 
Terör örgütü PKK'nın ailelerinden kaçırıp dağa çıkardığı çocuklara silah eğitimi veriyor.
 
'Onu unutun yoksa sonunuz kötü olur'
 
Çocukları kaçırılan aileler Türk makamlarına ve yardım kuruluşlarına başvurdu. Terör örgütü PKK'nın kaçak yollardan Kuzey Irak'a geçirdiği çocukları eylem kadroları ile görüştürmeden silah ve bomba eğitimi verdiği ortaya çıktı. Örgütün daha sonra bu çocukları Türkiye ve YPG saflarına gönderdiği belirlendi. PKK Almanya'dan kaçırdığı 14-16 yaşlarındaki 25 çocuğu ise PKK'nın Belçika'daki kamplarında tutup afiş asma, bildiri dağıtma gibi faaliyetlerde kullandı. Çocukların peşine düşen aileler ise, "Artık onu unutun. Yoksa sizin de sonunuz kötü olur." denilerek tehdit edildi. Terör örgütü PKK'nın Avrupa ülkelerinden dağa kaçırdığı bazı çocukların eli silahlı fotoğraflarını facebook'ta sahte hesaplar üzerinden paylaşıp ailelere, "Çocuğunuz kendi geldi. Onu ve kendinizi seviyorsanız peşini bırakın." mesajı yolladığı belirtildi.
 
Tatil vaadiyle kandırıp kaçırdılar
 
İsveç'ten başvuran aileler, spor derneklerine kayıtlı olan çocuklarının Varlmand bölgesindeki tatil kampına gitme vaadiyle götürüldüğünü anlatırken, Almanya ve Belçika'da yaşayan Kürt kökenli aileler ise kaçırılan çocuklarının kayıtlı olduğu "Kültür dernekleri" aracılığıyla önce terör örgütü PKK'nın güney Fransa'daki kampına oradan da Irak'a götürüldüklerini anlattı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PKKDarbeIhaSİHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den Almanya'ya 'normalleşme' mesajı
Türkiye'den Almanya'ya 'normalleşme' mesajı
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
Seçim ittifakında dikkat çeken detay
Seçim ittifakında dikkat çeken detay

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim