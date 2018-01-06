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PKK'nın sitelerine Türk hackerlardan darbe!

Türk hackerlar son zamanlarda düzenlenen en büyük hacker operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK yanlısı siteleri ve sosyal medya hesaplarını hackleyerek, PKK yanlısı sitelerin adeta sanal alemde köklerini kazıdı

PKK'nın sitelerine Türk hackerlardan darbe!

Türk hackerlar son zamanlarda düzenlenen en büyük hacker operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK yanlısı siteleri ve sosyal medya hesaplarını hackleyerek, PKK yanlısı sitelerin adeta sanal alemde köklerini kazıdı

06 Ocak 2018 Cumartesi 08:53
PKK'nın sitelerine Türk hackerlardan darbe!
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"SULTAN Alparslan Hack Tugayı" isimli hacker grubu, bölücü terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlarda bulunan bazı internet sitelerine son yılların en büyük siber saldırısını gerçekleştirdi. Hackerler, ANF, PKK online, YPG, YJA Star, hezenparastin gibi birçok siteyi hackledi. Hainlere tarihi ayar veren hackerlar, söz konusu sitelerin ana sayfasına bölücü terör örgütünün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilme görüntülerini de ekleyerek, "Bu site geçici olarak kapatılmıştır. Kalın kafalılara bu ince bir mesajdır! Sultan Alparslan Hack Tugayı. 1017'den beri bir gece ansızın" şeklinde mesaj paylaştı.

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