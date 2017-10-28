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PKK'nın kışlık 5 deposu ortaya çıkarıldı

Erzican'da güvenlik güçlerinin başarılı çalışmasıyla, büyük darbe yiyen PKK terör örgütüne yönelik Refahiye İlçesi kırsal kesiminde operasyonlar devam ederken, ormanlık alanda depolara sakladıkları yiyecek ve erzaklar ele geçirildi

PKK'nın kışlık 5 deposu ortaya çıkarıldı

Erzican'da güvenlik güçlerinin başarılı çalışmasıyla, büyük darbe yiyen PKK terör örgütüne yönelik Refahiye İlçesi kırsal kesiminde operasyonlar devam ederken, ormanlık alanda depolara sakladıkları yiyecek ve erzaklar ele geçirildi

28 Ekim 2017 Cumartesi 19:45
PKK'nın kışlık 5 deposu ortaya çıkarıldı
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JANDARMA özel harekat ve komando timlerinin katıldığı 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Budak Operasyonu' kapsamında Refahiye İlçesi Orçul Bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesi hazırlıklarını bozmaya yönelik arama tarama faaliyeti düzenlendi. PKK'lı teröristlere yönelik bugün saat 08.30dan itibaren sürdürülen operasyonlarda Söğütlü Köyü Taşlıca Mezrası mevkiinde ormanlık alan içerisinde toprak altında 5 depo bulundu. Depolarda yapılan aramalarda, çok miktarda un, şeker, yağ, çay, bakliyat, makarna ve konserve ile dörtlü ocak, muhtelif mutfak, temizlik ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Erzincan Valiliği, terör örgütü ile mücadelenin tüm hızıyla devam edeciğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ErzicanPKKRefahiye
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