Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

PKK'nın hain suikast girişimi önlendi

Bir suikast girişimi de Şırnak Belediyesi'ne atanan kayyum Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'na gerçekleştirilmek istendi

PKK'nın hain suikast girişimi önlendi

Bir suikast girişimi de Şırnak Belediyesi'ne atanan kayyum Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'na gerçekleştirilmek istendi

21 Aralık 2016 Çarşamba 08:26
PKK'nın hain suikast girişimi önlendi
banner404
TERÖR örgütü PKK'nın iki kişilik suikast timi, Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan'ın yerine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'na 17 Aralık'ta suikast girişiminde bulunmak üzere bölgeye geldi.
Bostan Besta kod adlı terörist Şehmus Uğur ile beraberindeki bir başka teröristin hedefi aynı zamanda Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer idi. Dinçer ile beraberindeki özel harekât ekibi, gelen istihbarat üzerine suikastın gerçekleştirileceği Şırnak Valiliği'nde teröristlerden önce önlem aldı.
Teröristler fark edildiklerini anlayınca ateş açtı. Polis memuru M.Y., Dinçer'e siper oldu. Hainlerin silahından çıkan kurşun M.Y.'yi hafif yaraladı.
BOMBA DÜZENEĞİ ATIP KAÇTI
Saldırıyı gerçekleştiren diğer terörist ise yaralı olarak olay yerinden kaçtı. Kaçarken de saldırıda kullanacağı değerlendirilen bomba düzeneği düştü. O teröristi yakalama çalışmaları devam ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Bir Suikast Girişimi De Şırnak BelediyesiKayyum Vali Yardımcısı Turan BedirhanoğluPKKnın Hain Suikast Girişimi önlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim