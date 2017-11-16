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PKK'nın elinde kimyasal silah var

Suriye’de 2012 yılına kadar Kimyasal Silahlar Daire Başkanlığını yürüten General Zahir Sakid, PKK’ya önemli oranda hardal gazı verildiğini söyledi

PKK'nın elinde kimyasal silah var

Suriye’de 2012 yılına kadar Kimyasal Silahlar Daire Başkanlığını yürüten General Zahir Sakid, PKK’ya önemli oranda hardal gazı verildiğini söyledi

16 Kasım 2017 Perşembe 09:05
PKK'nın elinde kimyasal silah var
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TÜRKİYE'YE karşı ABD tarafından yaklaşık 4 bin TIR dolusu mühimmat ve silahla desteklenen PKK/PYD, Esed’den de kimyasal silah edindi. 2012 yılı öncesi Suriye ordusunda Kimyasal Silahlar Daire Başkanlığı görevini yürüten Zahir Sakid, terör örgütünün 31 Ağustos 2015 günü Esed rejimiyle kimyasal silah anlaşması yaptığını söyledi.
İstihbarat kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda önemli açıklamalarda bulunan Sakid, Esed rejiminin anlaşma sonrası PKK’ya önemli oranda ‘hardal gazı’ verdiğini kaydetti. İç savaş sonrası Esed ordusundan ayrılan General Sakid’e göre, ucuna hardal gazı kapsülü monte edilmiş 100 adet füze şu anda PKK/PYD’nin elinde. İşte Sakid’in açıklamaları:
 
"İLK MADDE TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANIN"
 
“Esed ve PKK arasında Şam’da yapılan kimyasal anlaşmasında ilk madde ‘bu başlıkların Türkiye’ye karşı kullanılması’ oldu. En son teslimat ise Deyrizor’da gerçekleşti. Örgütün elinde bulunan kimyasal mühimmat konusunda ABD’nin de bilgisi var. PKK’ya hardal gazı veren rejimin amaçlarından biri, zaten kabarık durumdaki kimyasal suç dosyasına yeni ortaklar bulma isteğidir. Çünkü Birleşmiş Milletler’in elinde Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığına dair 32 dosya bulunuyor.”
 
DEAŞ’A DA VERDİLER
 
“Esed’in kimyasal mühimmat verdiği örgüt sadece PKK değil. Rejim Hama ve Humus’ta DEAŞ’a da kimyasal hammadde verdi. Terör örgütü DEAŞ, bu kimyasallardan önemli bir kısmını Mare-Bab cephesinde kullandı. Oysa aynı DEAŞ, PKK ile onca sözde savaşına rağmen bu cephelerde tek bir kimyasal saldırı gerçekleştirmedi. Aynı örgüt, Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında TSK ve ÖSO’ya defalarca kimyasal silahlı saldırı düzenledi. Zaten rejim de bunu istiyordu.”
 
MÜNBİÇ’TE SAKLIYORLAR?
 
PKK’ya Esed tarafından kimyasal bombalar verildiğine ilişkin Zahir Sakid’in iddialarını, terör örgütü PYD’nin bileşeni gruplardan Ceyş el-Suvvar Tugayı üyesi Ebu Muhanned’e sorduk. Sakid’in iddiasını doğrulayan Muhanned, PKK/PYD’nin sözkonusu kimyasal karışımları Münbiç’teki Tışrin Barajı çevresinde bulunan özel bir alanda muhafaza ettiğini, ayrıca kimyasal mühimmatın buradaki atölyelerde füzelerde kullanılmaya uygun kapsüller haline getirildiğini anlattı. Kimyasal mühimmatın füze kapsülüne dönüştürüldüğü noktanın Cerablus’a oldukça yakın konumuna dikkat çeken PYD’li, “Seçilen yer muhtemelen Türkiye’nin Münbiç operasyonuna hızlı karşılık vermek içindir. Sözkonusu bölgedeki kimyasal başlıklı füzeler, 3 yeşil halka çizilerek işaretlendi” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeKimyasal Silahlar Daire BaşkanlığıZahir SakidPKK
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