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PKK'nın dağ kadrosuna gönderilecek 76 telsiz ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda İstanbul'dan gönderilen ve terör örgütünün dağ kadrosuna ulaştırılacağı tespit edilen 76 telsiz bulundu, 5 kişi gözaltına alındı

PKK'nın dağ kadrosuna gönderilecek 76 telsiz ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda İstanbul'dan gönderilen ve terör örgütünün dağ kadrosuna ulaştırılacağı tespit edilen 76 telsiz bulundu, 5 kişi gözaltına alındı

21 Aralık 2016 Çarşamba 13:17
PKK'nın dağ kadrosuna gönderilecek 76 telsiz ele geçirildi
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MARDİN'İN Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya  yönelik operasyonda 76 telsiz ele geçirildi.  
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması  kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince,  ilçe merkezinde operasyon düzenlendi. 
Operasyonda İstanbul'dan gönderilen ve terör örgütünün dağ kadrosuna  ulaştırılacağı tespit edilen 76 telsiz bulundu, 5 kişi gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı,  3'ü ise adliyeye sevk edildi. 
Zanlıların savcılıktaki sorgusu sürüyor.
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PKKTelsizMardinKızıltepeOperasyon
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