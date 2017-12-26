"PKK'lıyım, dağa kaldırırım" tehdidiyle tecavüz etmiş!

ADANA'DA 14 yaşında evlenen, 16 yaşında anne olan bir kadın, akrabasının birlikte olma isteğini kabul etmediği için tehdit edilip tecavüze uğradığını ileri sürdü.

"PARASIZ KOCANI BIRAK"

Olay yaklaşık 1 yıl önce Sarıçam ilçesi, Kürkçüler Mahallesi'nde meydana geldi. T.A. 14 yaşında aşık olduğu M.A. (29) ile evlendi. T.A. 16 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi. 2 yıl önce de ikinci kız çocuğunu dünyaya getirdi. İddiaya göre T.A. eşi ve çocuklarıyla mutlu yaşarken eşinin akrabası M.E.A. (49) kendisiyle birlikte olmak için gelini M.A. (22) ile birlikte tehditlere başvurdu. Teklifi geri çevrilen M.E.A., bu kez gelini M.A.'yı da yanına alarak T.A.'nın evine gidip genç kıza, "Ben senden çok hoşlanıyorum. Bunu gelinim de biliyor. Boş ve beş parasız kocanı bırak, yeter ki sen 'evet' de ben sana gül gibi bakarım" diyerek ısrarcı oldu.

EŞİNE ANLATAMADI

Teklifi bir kere daha reddeden T.A., kayınbaba M.E.A. ve gelini M.A.'yı evden kovdu. Amacına ulaşamayan M.E.A., "Seni rezil edeceğim ve senin yuvanı dağıtacağım. İnsan içine çıkamayacaksın" diyerek genç kadına tehditler savurdu. Eşine durumu anlatamayan T.A. bu sefer M.E.A.'nın telefon üzerinden tehditlerine maruz kaldı.

YUVASININ DAĞILMASINDAN KORKMUŞ

İddiaya göre, gelin M.A., kayınbabası için T.A.'nın evine komşuluk ziyaretine gittiği bir sırada genç kadının iç çamaşırlarını çaldı. M.E.A., genç kadına cep telefonu üzerinden iç çamaşırlarının fotoğrafını çekerek gönderip tehdit savurmaya devam etti. Yuvasının dağılacağından korkan T.A., mesaja cevap vermeyince gelin M.A., "Ben sana ne dedim? Bu adamın eli kolu uzun, istediğini senden alır. Kayınbabamın teklifini kabul et. Yoksa başına belalı kişiler musallat olacak" diyerek tehdit etmeye devam etti. Amacına ulaşamayan M.E.A., genç kadının telefon numarasını başkalarına dağıttı.

"PKK'LIYIM, DAĞA KALDIRIRIM"

Tanımadığı kişiler tarafından aranarak sözlü tacize uğrayan T.A., bir gün V.Ş. tarafından telefonla aranarak, "Seninle ilişkiye girmek istiyorum elimde iç çamaşır fotoğrafların var bunu kocana gönderirim bana genital bölgenin fotoğrafını atacaksın" dedi. Genç kadın korkup ne yapacağını bilmeyerek istendiği gibi fotoğrafı yolladı. Bu arada C.G. isimi şahıs da genç kadını arayıp tehdit ederek fotoğrafı sosyal medyadan aldı. Daha sonra bu iki şahıs genç kadınla birlikte olmak ve para almak için tehdit etti. T.A., tehditlere boyun eğip önce C.G. ile görüştü. C.G., genç kadının telefonunu gasp etti. V.Ş. ise fotoğrafı aldıktan sonra birkaç gün kadını aramadı ama daha sonra arayarak buluşmak istediğini söyledi. T.A. da fotoğrafları silme karşılığında buluşmayı kabul etti. Genç kadın, V.Ş. ile 19 Ocak 2017'de buluştu. V.Ş., T.A.'yı Kürkçüler Mahallesi civarına götürüp burada otomobilde tecavüz etti. Genç kadın bağırdı ancak kimse olmadığı için sesini duyuramadı. Daha sonra da olay yerinden giderken V.Ş. kaza yapınca, T.A.'nın kolu kırıldı. Tecavüzden sonra da V.Ş., T.A.'ya PKK'lı olduğunu söyleyerek, şikayetçi olması halinde "Seni dağa kaldırırım" diye tehdit etti. Bu nedenle genç kadın olaydan hemen sonra şikayetçi olmadı. Ancak yaşadığı tecavüz olayından dolayı psikolojisi bozulup hastaneye gitmek zorunda kalınca, olaydan yaklaşık 1.5 ay sonra polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

BERAAT ETTİLER

T.A.'nın iddiaları üzerine harekete geçen polis, şüpheli M.E.A., gelini M.A.'yı ve tecavüz ettiği ileri sürülen V.Ş.'yi gözaltına aldı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler önce adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılandıkları mahkemede delil yetersizliğinden berat etti. V.Ş. ifadesinde oto yıkamacılık yaptığını, telefon numarasının iş yerinin dışında yazılı olduğunu, kadının buradan telefonunu alarak kendisini arayıp fotoğraf gönderdiğini, daha sonra da sürekli cinsel birliktelik yaşadıklarını, tecavüz etmediğini ileri sürdü.

"ÇOK ÇARESİZİM"

T.A. ise ne yapacağını bilmediğini, çok çaresiz bir durumda olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Eşime de söyleyemiyordum sonuçta namus meselesiydi bu. Fotoğrafları aldıktan sonra şahsa benden uzaklaşmasını söyledim ama maalesef uzaklaşmadı. Kadınları savunmasız görerek üzerime geldi sürekli tehdit etti ve arabaya bindirdi beni. Fotoğrafları sileceğini söyledi yemin etti bana dokunmayacağına ben de buna inanarak gittim. Beni bir araziye götürdü bana saldırarak tecavüz etti. Ben çırpındım ama çırpınışımı kimse duymadı. Dönüşte camlara vurdum şaşırdı ve kaza yaptı kolum kırıldı. Sonuçta ben 2 çocuk annesiyim bütün herkesten, adaletten ve kamudan bana el uzatmalarını istiyorum bunlar hala tehdit ederek dışarıda geziyorlar. Yolda gördüklerinde beni ezerek öldüreceklerini söylüyorlar, savcılık koruma kararı verdi ama bitti. 3 ay devlet bana koruma süresi verdi o da bitti ben de tekrar başvurmadım. Ben başka kadınların canı yanmasın diye onların sesi olmak istiyorum."