PKK'lıları getiren Ebu Reşit her şeyi itiraf etti!

SURİYE'NİN Lazkiye kentinden geçen hafta Muğla’nın Seydikemer İlçesi’ne Akdeniz üzerinden tekneyle gelen PKK’lı 4 terörist ile kendilerine yardım eden 3 kişi yakalandıktan bir gün sonra, Köyceğiz İlçesi’nde 5 terörist ölü ele geçirildi. Kaçan 2 teröristten biri ise daha sonra kendisini patlattı. Akdeniz üzerinden Türkiye’nin sahillerine sızma yapan ve saldırı planlayan terör örgütüyle ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı.



PKK, SIZMA KARARINI NİSAN AYINDA ALDI



Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre, terör örgütü PKK’nın elebaşları, 2017 yılının nisan ayında Kuzey Irak’ta, Haftanin sınırındaki Behiri alanında bir toplantı yaptı. Toplantıda, örgütün Batı illerine sızarak, Türkiye’de iç savaş çıkartacak eylemler yapması kararı alındı. Talimat verilen terör örgütünün grup sorumluları, özel eğitimden geçirilen 40 teröristin Ege Bölgesi’ne sokulması için çalışmalara başladı.

SEFERİ SURİYELİ ‘FUAT’ YÖNETTİ



Teröristlerin denizden götürülmesi için 2 kardeşi de terör örgütü PKK’ya katılan “Fuat” kod adlı Suriye uyruklu Ebu Reşit seçildi. Ebu Reşit, PKK’dan gelen talimat doğrultusunda “Santo” isimli bir balıkçı teknesi ile 4 mürettebat buldu. Yüklü miktarda para verilen tekne mürettebatı M.M., O.Y., A.A. ve M.D., ilk tura 1 ay önce çıktı. 1 ayda 6 sefer yapıldı. Her seferde, Lazkiye’den hareket eden tekneye önce Suriye, ardından da Kongo bayrağı çekildi. Türkiye kıyılarına yaklaşınca da dikkat çekmemek için tekneye Türk bayrağı asıldı.



LAZKİYE’DE OTELDE BULUŞTULAR



Muğla’da düzenlenen operasyonla yakalanan Ebu Reşit, terör örgütünün sızma girişimleriyle ilgili detaylı bilgi verdi. Çıkartıldığı mahkemede tutuklanan Ebu Reşit, terör örgütünün sızma girişimiyle ilgili şunları söyledi: “Bana 20 kişilik PKK’lı grupları dönem dönem Türkiye kıyılarına taşıyacağımız talimatı geldi. Gruplarla da Lazkiye’de bir otelde buluşacağımız söylendi. Denizde defalarca sefer yaptık, bazılarında PKK’lıları indiremeden geri döndük. Yakalandığımız seferde Lazkiye Limanı’ndan hareket ettik. 1.5 gün süren yolculukta bir gece açık denizde bekledik. Pazartesi gecesi iniş noktasına geldik. Kayıkla kıyıya geçerken yakalandık.”



‘ABD BAYRAKLI TEKNE İLE GELDİK’



Tekne mürettebatından O.Y. de “Santo adlı teknede 2 aydır çalışıyorum. Bu tekneyle Türkiye’ye 6 kez gittim. Her defasında aynı noktaya geldik. Bu gelişlerimizde karaya kimseyi indirmeden geri döndük. Ebu Reşit bize teknede bulunanların asker olduğunu söyledi. İlk gelişimizi 1.5 ay önce Şam adlı tekne ile yaptık. Bu tekne ABD bayraklıydı. Teknede bulunan 4 teröristi, üzerimize o anda başka büyük bir gemi gelince indirmeden geri döndük. Korkudan teknedeki çantaları denize attık. Geri dönüp aldığımızda ise çantalarda silah olduğunu gördüm. Sonraki seferlerimizde de güvenlik endişesiyle indirme yapamadık. Son gelişimizde ise yakalandık” diye ifade verdi.



İSTİHBARAT VAN’DAN GELDİ



Nisan ayında Van’da yakalanan örgüt mensupları, PKK’nın Batı illerine deniz yoluyla terörist sokacağını itiraf etti. Güvenlik kuvvetleri, Ege ve Akdeniz kıyılarında tedbirleri artırdı. 28 Eylül’de, “Santo” adlı tekneden şüphelenen güvenlik kuvvetleri, 4 mürettebat ile Ebu Reşit’i gözaltına aldı. Elde edilen bilgilerle, Muğla’nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde 4 Ekim’de operasyon düzenlendi.