Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105932
ALTIN
152.362
DOLAR
3.6497
STERLİN
4.8577
EURO
4.3163
Çocuklarda gıda alerjisine dikkat
Çocuklarda gıda alerjisine dikkat
13 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
13 Ekim Günlük Burç Yorumu
13 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

PKK'lıları getiren Ebu Reşit her şeyi itiraf etti!

Muğla’da geçen hafta 5’i ölü, 4’ü sağ olarak yakalanan PKK’lı teröristlerin, 2 kardeşi dağda olan Suriye uyruklu ‘Fuat’ kod adlı Ebu Reşit yönetiminde Lazkiye’den Türkiye’ye getirildiği ortaya çıktı. Ebu Reşit, ‘Santo’ isimli tekneyle son 1.5 ayda 6 sefer yaptıklarını itiraf etti

PKK'lıları getiren Ebu Reşit her şeyi itiraf etti!

Muğla’da geçen hafta 5’i ölü, 4’ü sağ olarak yakalanan PKK’lı teröristlerin, 2 kardeşi dağda olan Suriye uyruklu ‘Fuat’ kod adlı Ebu Reşit yönetiminde Lazkiye’den Türkiye’ye getirildiği ortaya çıktı. Ebu Reşit, ‘Santo’ isimli tekneyle son 1.5 ayda 6 sefer yaptıklarını itiraf etti

13 Ekim 2017 Cuma 09:01
PKK'lıları getiren Ebu Reşit her şeyi itiraf etti!
banner404

SURİYE'NİN Lazkiye kentinden geçen hafta Muğla’nın Seydikemer İlçesi’ne Akdeniz üzerinden tekneyle gelen PKK’lı 4 terörist ile kendilerine yardım eden 3 kişi yakalandıktan bir gün sonra, Köyceğiz İlçesi’nde 5 terörist ölü ele geçirildi. Kaçan 2 teröristten biri ise daha sonra kendisini patlattı. Akdeniz üzerinden Türkiye’nin sahillerine sızma yapan ve saldırı planlayan terör örgütüyle ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı.
 
PKK, SIZMA KARARINI NİSAN AYINDA ALDI
 
Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre, terör örgütü PKK’nın elebaşları, 2017 yılının nisan ayında Kuzey Irak’ta, Haftanin sınırındaki Behiri alanında bir toplantı yaptı. Toplantıda, örgütün Batı illerine sızarak, Türkiye’de iç savaş çıkartacak eylemler yapması kararı alındı. Talimat verilen terör örgütünün grup sorumluları, özel eğitimden geçirilen 40 teröristin Ege Bölgesi’ne sokulması için çalışmalara başladı. 
SEFERİ SURİYELİ ‘FUAT’ YÖNETTİ
 
Teröristlerin denizden götürülmesi için 2 kardeşi de terör örgütü PKK’ya katılan “Fuat” kod adlı Suriye uyruklu Ebu Reşit seçildi. Ebu Reşit, PKK’dan gelen talimat doğrultusunda “Santo” isimli bir balıkçı teknesi ile 4 mürettebat buldu. Yüklü miktarda para verilen tekne mürettebatı M.M., O.Y., A.A. ve M.D., ilk tura 1 ay önce çıktı. 1 ayda 6 sefer yapıldı. Her seferde, Lazkiye’den hareket eden tekneye önce Suriye, ardından da Kongo bayrağı çekildi. Türkiye kıyılarına yaklaşınca da dikkat çekmemek için tekneye Türk bayrağı asıldı.
 
LAZKİYE’DE OTELDE BULUŞTULAR
 
Muğla’da düzenlenen operasyonla yakalanan Ebu Reşit, terör örgütünün sızma girişimleriyle ilgili detaylı bilgi verdi. Çıkartıldığı mahkemede tutuklanan Ebu Reşit, terör örgütünün sızma girişimiyle ilgili şunları söyledi: “Bana 20 kişilik PKK’lı grupları dönem dönem Türkiye kıyılarına taşıyacağımız talimatı geldi. Gruplarla da Lazkiye’de bir otelde buluşacağımız söylendi. Denizde defalarca sefer yaptık, bazılarında PKK’lıları indiremeden geri döndük. Yakalandığımız seferde Lazkiye Limanı’ndan hareket ettik. 1.5 gün süren yolculukta bir gece açık denizde bekledik. Pazartesi gecesi iniş noktasına geldik. Kayıkla kıyıya geçerken yakalandık.”
 
‘ABD BAYRAKLI TEKNE İLE GELDİK’
 
Tekne mürettebatından O.Y. de “Santo adlı teknede 2 aydır çalışıyorum. Bu tekneyle Türkiye’ye 6 kez gittim. Her defasında aynı noktaya geldik. Bu gelişlerimizde karaya kimseyi indirmeden geri döndük. Ebu Reşit bize teknede bulunanların asker olduğunu söyledi. İlk gelişimizi 1.5 ay önce Şam adlı tekne ile yaptık. Bu tekne ABD bayraklıydı. Teknede bulunan 4 teröristi, üzerimize o anda başka büyük bir gemi gelince indirmeden geri döndük. Korkudan teknedeki çantaları denize attık. Geri dönüp aldığımızda ise çantalarda silah olduğunu gördüm. Sonraki seferlerimizde de güvenlik endişesiyle indirme yapamadık. Son gelişimizde ise yakalandık” diye ifade verdi.
 
İSTİHBARAT VAN’DAN GELDİ
 
Nisan ayında Van’da yakalanan örgüt mensupları, PKK’nın Batı illerine deniz yoluyla terörist sokacağını itiraf etti. Güvenlik kuvvetleri, Ege ve Akdeniz kıyılarında tedbirleri artırdı. 28 Eylül’de, “Santo” adlı tekneden şüphelenen güvenlik kuvvetleri, 4 mürettebat ile Ebu Reşit’i gözaltına aldı. Elde edilen bilgilerle, Muğla’nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde 4 Ekim’de operasyon düzenlendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PKKEbu ReşitMuğla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yakalanan tacizci: Tedaviye ihtiyacım var
Yakalanan tacizci: Tedaviye ihtiyacım var
Metin Topuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
Metin Topuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
6 ilde PKK/KCK operasyonu! 34 kişi gözaltına alındı
6 ilde PKK/KCK operasyonu! 34 kişi gözaltına alındı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim