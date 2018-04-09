PKK'lılara tepki gösterdiği için alman polisinin ayaklarıyla ezdiği Türk'e Erdoğan'dan telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ünsal'dan Stuttgart'taki olay hakkında bilgi aldı. Ünsal'ın da duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.
ALMAN POLİSİNİN KÖTÜ MUAMELESİNE MARUZ KALMIŞTI
Almanya'da bölücü terör örgütü yandaşları tarafından yapılan gösteriyi protesto eden Ünsal'ın, Alman polisinin kötü muamelesine maruz kalması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.
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