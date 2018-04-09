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PKK'lılara tepki gösterdiği için alman polisinin ayaklarıyla ezdiği Türk'e Erdoğan'dan telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK yandaşlarına tepki gösterdiği için Alman polisi tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

PKK'lılara tepki gösterdiği için alman polisinin ayaklarıyla ezdiği Türk'e Erdoğan'dan telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK yandaşlarına tepki gösterdiği için Alman polisi tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

09 Nisan 2018 Pazartesi 08:43
PKK'lılara tepki gösterdiği için alman polisinin ayaklarıyla ezdiği Türk'e Erdoğan'dan telefon
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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ünsal'dan Stuttgart'taki olay hakkında bilgi aldı. Ünsal'ın da duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.


ALMAN POLİSİNİN KÖTÜ MUAMELESİNE MARUZ KALMIŞTI

Almanya'da bölücü terör örgütü yandaşları tarafından yapılan gösteriyi protesto eden Ünsal'ın, Alman polisinin kötü muamelesine maruz kalması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

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Son Güncelleme: 09.04.2018 09:13
Anahtar Kelimeler:
TürkAlman Polisi Tarafından Kötü MuameleCumhurbaşkanı Erdoğan
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