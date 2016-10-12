PKK'lılar bir maden ocağına ait 3 TIR'ı ateşe verdi

​HAKKARİ-Çukurca karayolunu trafiğe kapatan PKK'lı teröristler bir maden ocağına ait, 3 TIR'ı ateşe verererek yaktı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı

OLAY , akşam saatlerinde Hakkari-Çukurca karayolunun 15'inci kilometresindeki Vali Erdoğan Gürbüz çeşmesi yakınlarında meydana geldi. Yol kesen PKK'lı teröristler, yoldan geçen araçlarda kimlik kontrolü yaptıktan sonra durdurdukları bir maden şirketine ait 3 TIR'ı ateşe verdi. Yanan TIR'larda büyük hasar oluştu. Olay yerine giden güvenlik güçleri araçları ateşe veren teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlatırken, bölgede zaman zaman silah seslerinin de duyulduğu belirtildi.